Metallica, uno de los grupos musicales más emblemáticos del rock, estrenó una nueva versión de su canción “Blackened” el último viernes, desde el confinamiento y con un encuentro virtual, con cada miembro de la banda en su respectivo hogar.

“Aquí hay un poco de lo que hemos cocinado en los últimos días. Esperamos que todos ustedes estén a salvo y con buena salud. Tengan un genial fin de semana”, dijeron los integrantes sobre el video, donde aparecen cantando o tocando sus instrumentos en una pantalla compartida.

Como se recuerda, la banda tenía en sus planes presentarse este año en festivales que se terminaron cancelando debido a la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus. Por ello, ahora ha decidido entregar un regalo a sus fans a través de su canal en Youtube con uno de sus temas clásicos.

Desde luego, el lanzamiento ha hecho estallar de emoción a los admiradores de Metallica en todo el mundo. Su numerosa legión de seguidores ha dejado huella en las cifras del video, que en solo un día ha alcanzado más de 800.000 reproducciones.

Por su parte, el líder de la banda, Lars Ulrich, apareció recientemente en los medios norteamericanos, donde narró que pasa la cuarentena escuchando música durante horas. “Probablemente, lo que más he escuchado en estos meses es música de Rage Against the Machine”, confesó en declaraciones para la revista Rolling Stone.