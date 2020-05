La presentadora Magaly Medina habló sobre el retorno de Maricarmen Marín a las pantallas de Latina y el desempeño que tiene informando a los peruanos sobre el coronavirus.

“Estaba mirando algo que me pareció chocante. En Mujeres al Mando, como ustedes saben, cubren todo lo de la COVID-19, es como un noticiero, un informativo. Thais Casalino es la periodista que venía conduciendo el programa de manera equilibrada con conocimiento, de pronto le pusieron al costado a Maricarmen Marín, porque como todas las que pusieron anteriormente cometieron errores”

De la misma manera, la famosa ‘Urraca’ ironizó el trabajo que realiza la cantante en el programa matutino. “Alguien tiene la mala idea de que Maricarmen Marín es una conductora con mucha soltura, con conocimiento de lo que va hablar y la mandaron a la calle a Thais y la pusieron al mando a Maricarmen”, dijo la presentadora.

Magaly Medina y Maricarmen Marín. Foto: Captura

Asimismo, Magaly Medina tildó a la cumbiambera de “florero”, ya que afirma que no tiene un buen manejo en las pantallas. “Siempre lo he dicho. Lo digo de manera profesional nada personal, incluso personalmente me puede caer simpática, pero una cosa es el desempeño profesional. Hay que quitarse las emociones para criticar, de verdad es un gran florero, pero a los floreros no se les pone a hablar”, exclamó.

“En un programa de corte periodístico, Maricarmen Marín es como si a mí me mandaran a cantar. No la pueden poner en un papel que le queda demasiado grande, déjenla actuando, cantando. Si algún día tienen a una persona como Katia Palma, la ponen al costado va navegar como si fuera una marinera”, aseveró.

Por otro lado, la conductora, comparó las funciones de la cumbiambera con la periodista en Mujeres al mando. “Thais Casalino, una periodista como ella tenga que ir a la calle y tenga que reportarle a Maricarmen, de verdad que debe ser ofensivo para ella como profesional”, sentenció la popular ‘Urraca’.