Makoke enfrenta una de las situaciones más duras de su vida. Su madre Lourdes falleció la tarde del viernes 1 de mayo, previo al Día de la Madre. Según se informó en el programa Socialité, la progenitora de la exesposa de Kiko Matamoros habría fallecido por causas naturales.

Aunque Makoke estuvo en diversas ocasiones en el ojo público por sus apariciones en televisión y por su relación con Matamoros, su madre siempre mantuvo el perfil bajo y no participó en los cotilleos mediáticos, ya que residía en Málaga. Sin embargo, solían mantener una muy buena comunicación.

Hasta el momento solo Anita Matamoros, nieta de Lourdes, ha hecho notar en redes sociales el dolor que siente por la partida de su abuela. A través de sus historias de Instagram publicó la foto de la madre de Makoke cuando era joven y sobre este el emoji de un corazón roto.

El escenario de esta trágica noticia se da a tan solo días antes de la celebración del Día de la Madre. Makoke solía homenajear a su progenitora a través de Instagram en esta fecha tan especial, reivindicando el origen de esta celebración y finalizaba con un “te quiero mamá”.

Otros personajes españoles que han perdido a su madre

Los primeros días de mayo se enlutaron, al conocerse que el colaborador del programa Sálvame, Víctor Sandoval, también perdió a su madre.

El presentador manifestó su dolor a través de una emotiva dedicatoria en su Instagram, junto a la foto de su madre, quien falleció a causa de las secuelas del coronavirus.

“Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar...siempre me decías que estaba enmadrado y que razón tenias...has tenido que morir para que descubra el dolor del alma...ese no tiene consuelo...descansa en paz mamá...volveremos a vernos te quiero mamá”, manifestó Sandoval.

Miguel Bosé junto a su madre. (Foto: Internet)

Del mismo modo, el último 23 de marzo falleció en Madrid la madre de Miguel Bosé, la reconocida actriz italiana Lucía Bosé a causa del coronavirus.

Luego de una dura batalla contra la infección, los problemas respiratorios que presentaba la intérprete se fueron agravando hasta causarle la muerte, a sus 89 años.