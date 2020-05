La cantante Katy Jara utilizó sus redes sociales para explicar que ella no es partícipe de este tipo de eventos, ya que señala que están utilizando sus fotografías para promocionar eventos nocturnos.

“Pongo de conocimiento que no tengo Twitter y muchos de mis contactos me están informando que están circulando fotos tomadas de mis redes de Facebook e Instagram, acompañadas de imágenes, donde claramente se puede apreciar que no es mi persona”, manifestó la cumbiambera.

Asimismo, Katy Jara confesó que va tomar medidas drásticas, porque desea llegar a encontrar al culpable que está difundiendo esta información. “El delito informático está penado y voy a proceder a realizar la respectiva denuncia a los medios de inteligencia informática respectivos”, indicó la conductora de Domingo de fiestas.

Katy Jara. Foto: Instagram

“Muchas personas son día a día víctimas de enfermos mentales que detrás de una cuenta falsa pretenden dañar la imagen de alguien”, aseveró la cantante de cumbia mediante sus redes sociales.

Katy Jara aseguró que la información que se viene divulgando en Facebook e Instagram muestra su imagen, donde la señala como una actriz pornográfica. “Soy escort, modelo fitness y bailarina en clubs nocturnos, aspirante a actriz de películas para adultos y creadora de contenido erótico, pronto la venta de packs”, se lee en Twitter bajo el nombre @katty18665106.

Katy Jara. Foto: Twitter

Ante la pronunciación de la artista dicha cuenta fue borrada, pero los internautas no han dejado de escribir sobre los supuestos servicios que se brinda. “¡Buenos día! Muy rico te queda”. “Tienes un corazonsote”. “¡Hola, preciosa!”. “Suerte, hermosa” y “Nosotros tenemos la continuidad del video”, se lee algunos comentarios.