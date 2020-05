Juliana Oxenford tomó con humor el video viral que circula en redes sociales sobre su característica risa. La periodista mencionó durante la transmisión de su programa acerca de la existencia de un video acerca de su incomparable risa que está causando furor en la plataforma de Tik Tok.

“Hay un video Tik Tok que también se volvió viral, que es mi risa, que es horrible. Bueno, me han grabado el audio y se ha convertido en Tik Tok, y bueno hay que tener correa porque es ‘parte de’, ¿no?”, menciona Oxenford en su programa.

En el video aparece una niña haciendo fonomímica de una frase de Juliana Oxenford y riéndose. “Insisten en que hablo mucho, y lo peor es que no me queda otra que, en aras de la transparencia y la honestidad admitirlo, hablo un montón señores, es lo que hay, ja, ja, ja; nos vemos mañana, ja, ja, ja, no me hagan reír porque después la gente se ríe, ja, ja, ja. Chau, hasta mañana”, se escucha en el clip.

Por otro lado, hace unos días Juliana Oxenford hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde hablaba sobre la forma de sus manos, ya que había gente que se burlaba de ellas.

Juliana Oxenford responde a críticas por el tamaño y forma de sus manos. Foto: Instagram

“No sé si por gesticular demasiado, o porque la gente está más atenta a los detalles, pero desde hace algunos días vengo recibiendo mensajes de gente que se burla de mis manos”, se lee en las primera líneas del texto de la figura de ATV.

“Quería solo decirles que no se gasten en reírse de mis manos, porque como ven, hasta publico esta foto donde aparecen en primer plano y en su máximo esplendor”, finalizó.