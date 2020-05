JD Pantoja estrena canción ‘Error’ y pide perdón a Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja estrenó una nueva canción titulada ‘Error’, donde pide perdón a las personas a las cuales les causó muchos daños por sus acciones del pasado, principalmente a su esposa Kimberly Loaiza, de quien se separó tras un escándalo de supuesta infidelidad.

“Pido perdón, por hacerle daño a todo aquel que no mereció. Todo lo bueno que había logrado se derrumbó. Créeme cuando digo que esto ha sido mi error. Y aquí estoy yo, pidiendo perdón", se escucha en la canción de JD Pantoja.

La canción del joven se estrenó en su canal personal de YouTube el último viernes 1 de mayo y ha alzcanzado hasta el momento más 1,2 millones de reproducciones. Como se recuerda, Pantoja decidió cerrar su canal Jukilop, en la cual subía contenido de entretenimiento.

Supuesta infidelidad de JD Pantoja

La relación entre Juan de Dios Pantoja y Kimbely Loaiza atraviesa una difícil situación tras dos semanas de intensa polémica en las redes sociales. El youtuber fue acusado de infidelidad a su esposa luego de la filtración de un video íntimo al que fue vinculado.

Aunque Pantoja salió a desmentir en su cuenta de Twitter y en YouTube, lo cierto es que las acusaciones no cesaron por parte de Lizbeth Rodríguez. La ‘Chica Badabum’ fue la que inició los rumores sobre una supuesta infidelidad del youtuber con el fotógrafo Kevin Achutegui.

Lizbeth Rodríguez también llegó a burlarse de la situación en la que se encontraba Kimberly Loaiza, ya que enfatizaba que la joven no quería darse cuenta de la situación. Aunque Kim no le tomaba mucha importancia a los ataques en redes sociales, pronto se supo que no seguiría con la relación.

Canción de Juan de Dios Pantoja: Video YouTube

¿Qué dice la letra de ‘Error’, la canción de JD Pantoja?

Estoy parado aquí justo a la orilla...

Reflexionando en qué, siempre he sido un barco a la deriva.

Esta no es la vida que soñé cuando estaba solo. Qué quise todo y no había nada.

Sé que la riqueza no es todo y junto con la fama ahora me disparan.

Estoy aquí con el corazón herido, mi habitación en un preso me ha convertido.

Me creí tan fuerte y me quebré tan fácil, mi propio ego me volvió tan frágil.

Mi corazón se abre para decirlo: he fallado tengo que admitirlo.

He lastimado a los que me han querido. Sé que me equivoqué.

Pido perdón, por hacerle daño a todo aquel que no mereció.

Todo lo bueno que había logrado se derrumbó. Créeme cuando digo que esto ha sido mi error.

Y aquí estoy yo, pidiendo perdón.

Te mintiera si dijera que mi infancia fue normal;

Desde niño todo fue difícil,Esas noches sin mamá,

Preguntando: ¿dónde está?

Me pasaba anhelando un abrazo de papi.

No hice muchas cosas que los niños hacen,Pocos cumpleaños, fiestas de disfraces.

¡Hey!

Recordar el corazón me parte;

Ver a mami preocupada por sacarnos adelante.

No quiero justificar

Todo lo que yo hice mal, reconozco que no debí hacerlo.

Esta es mi realidad y no la puedo cambiar. Ser mejor es algo que yo anhelo.

Conocí malos caminos pero seguí recto,

Di pasos en falso intentando hacer lo correcto,

Se qué fallé muchas veces en el intento,

Lo reconozco y lo lamento.

Pido perdón, por hacerle daño a todo aquel que no mereció.

Todo lo bueno que había logrado se derrumbó.

Créeme cuando digo que esto ha sido mi error. Y aquí estoy yo, pidiendo perdón.

Mirarme en el espejo me hace daño,

Avergonzado por los males del pasado.

Lleno de malas decisiones.Y hoy estoy vacío pagando aquellas acciones.Me creí un diamante y caí como piedra.

Me parte el alma cuando la voz se te quiebra,

Diciendo qué: Me amas pero que esta vez te alejas.

No, no.Siento miedo de que no estés cuando salga el sol;Pero no puedo dar marcha atrás al reloj.

Es imposible que borre lo qué pasó,Pero recuerda que el destino para siempre nos unió.

Me regalaste la mejor sonrisa,

Esos ojitos que me paralizan.

No quiero que pase lo qué pasó papá.

Por ella yo daría la vida.

Pido perdón, por hacerle daño a todo aquel que no mereció.

Todo lo bueno que había logrado se derrumbó.

Créeme cuando digo que esto ha sido mi error.

Y aquí estoy yo, pidiendo perdón.