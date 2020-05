Emma Stone comparte consejos para luchar contra la ansiedad y anuncia campaña (VIDEO)

La actriz Emma Stone grabó un video apoyando una campaña social, pero también se dio tiempo para aconsejar a sus seguidores sobre cómo llevar el aislamiento social y confesó que lucha con la ansiedad desde niña. “Mi madre siempre dice que nací con los nervios fuera de mi cuerpo … Soy sensible en un nivel que es problemático. He hablado con mi terapeuta sobre eso antes, y ella dice: ‘Gracias a Dios que encontraste la actuación’".

PUEDES VER: Emma Stone apoya iniciativa por la salud mental bailando canción de Grease

La actriz ganadora del Óscar por La la Land está impulsando una campaña precisamente para ayudar a los jóvenes que tienen que recurren solo a la telemedicina en este momento. "Muchos de nosotros estamos lidiando con el aislamiento, la ansiedad y la incertidumbre durante esta crisis de COVID-19, y esto incluye a los 17 millones de niños y adolescentes en Estados Unidos, que es uno de cada cinco, que tienen un trastorno de salud mental. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo”, dijo en el anunció de la campaña #WeThriveInside de Child Mind Institute, una iniciativa digital.

De otro lado, Emma Stone aprovechó la ocasión para dar un consejo a sus seguidores. “Algo que realmente me gusta hacer cuando lucho con ansiedad es un tugurio cerebral. Lo que hago es escribir todo lo que me preocupa. Simplemente escribo y escribo y escribo y no pienso en ello y no lo leo de nuevo. Me parece muy, muy útil para mí sacarlo todo en papel. Espero que te mantengas a salvo, te mantengas fuerte y saludable y te estoy enviando mucho amor”.