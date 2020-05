Paula Arias está lista para una nueva transmisión en vivo en Instagram que promete no decepcionar a nadie. La líder de Son Tentación tendrá como invitada a, nada menos, que Daniela Darcourt, quien en los últimos días ha estado en boca de todos por la supuesta ruptura con el bailarín Andrés Izquierdo.

En su cuenta oficial de Instagram, la salsera compartió un banner promocional de este evento que tiene pactado su inicio a partir de las 9 de la noche de este sábado 2 de mayo.

“@danieladarcourtoficial mi flaca hermosa […] Y esta es la segunda semana que compartiré con ustedes, ahora con mi invitada de honor”, expresa Paula Arias en sus historias de Instagram. Por su parte, Daniela Darcourt también compartió esto agregando: “Nos vemos mañana (hoy)”.

Vale recordar que a inicios de abril, Paula Arias realizó una transmisión en vivo en Instagram con Yahaira Plasencia (ex Son Tentación igual que Darcourt) donde, entre otras cosas, hablaron de su presente junto a Jefferson Farfán, con quien pasa la cuarentena por el brote del coronavirus en Rusia (cuando este dato no estaba confirmado aún por sus protagonistas) y aprovecharon para demostrar que no existe más enemistad entre ambas.

Esta vez será el turno de Daniela Darcourt, quien ha confesado llevarse muy bien con sus excompañeras de la orquesta femenina de salsa peruana más representativa de los últimos años.

Sin embargo, Daniela Darcourt llegará a esta transmisión en vivo con Paula Arias en un momento un tanto complicado para ella, pues están aún vigentes las informaciones de que, aparentemente, habría terminado su romance con Andrés Izquierdo, al cual ha dejado de seguir en Instagram.