Chris Evans abre perfil de Instagram para apoyar a familias afectadas por el coronavirus

Christopher Robert Evans, mejor conocido como Chris Evans, emocionó a sus fans la noche de este viernes al aperturar su cuenta oficial de Instagram. El actor reconocido por interpretar al Capitán América se unió a la famosa red social para juntarse con sus compañeros de Avengers: Endgame y realizar una importante misión.

El estadounidense estrenó la plataforma publicando un video en el que anuncia que forma parte del All In Challenge, invitado por Chris Pratt. La iniciativa benéfica busca recaudar fondos para financiar el tratamiento y alimentación de personas con bajos recursos afectadas por la COVID-19.

“Buenas a todos, aquí Chris Evans. Voy a aceptar el All in Challenge al que me invitó Chris Pratt . Esta es una gran campaña que busca llevarle comida a las personas que se encuentran necesitadas a raíz de esta pesadilla que es el coronavirus. Así que me llena de alegría poder hacer esto”, se oye decir al intérprete de 38 años en el clip.

Chris Evans emocionó aún más cuando realizó una propuesta que involucra a sus coprotagonistas del aclamado filme Avengers: Endgame. "Esto es lo que puedo ofrecerles. Vamos a armar una salida virtual conmigo y cinco de mis mejores amigos: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Jeremy Renner”, señaló.

“Podemos hacer una sesión privada de preguntas y respuestas, podrán preguntarnos lo que quieran, vamos a hablar de todo. Quizá juguemos a algo, podemos hacer unas rondas de Scattergories , yo soy muy bueno en eso. En fin, lo veremos después”, finalizó el actor.