Bruno Agostini, a través de un “Live” de Instagram contó que ha tenido algunos días bastantes sombríos durante el actual aislamiento social por la COVID-19.

El exchico reality, quien pasa la cuarentena en las Islas Canarias, España, junto a su pareja, la colombiana Lina Rivas, reveló que ha sufrido una fuerte ansiedad en esta cuarentena.

“Yo no salgo para nada, solo al supermercado o a la farmacia. Pero al principio de la cuarentena yo me iba a volver loco, me dio una ansiedad grandísima. Me levantaba en la madrugada, no podía dormir parecía que me iba a dar un infarto”, confesó el español según el diario OJO.

Asimismo, Bruno Agostini mencionó que durante ese periodo de ansiedad no tenía ganas de entrenar y descuidó su alimentación. También precisó que el entrenamiento y el yoga le han ayudado a superar esos cuadros que ha venido sufriendo.

“Me dan ganas de entrenar. Hice una para de un mes sin hacer nada, comer de todo. Pero ahora tengo unas ganas de entrenar y comerme al mundo. Estoy viendo temas budistas de relajación. Tengo una filosofía de vida distinta y eso me encanta”, sostuvo.

Por otro lado, hace unas semanas, Agostini fue duramente criticado por hacer un comentario desatinado acerca de los adultos mayores en relación al coronavirus.

“Se están alarmando demasiado, aparte que, si te da la gripe, el 80 % sale sin problemas, solo mueren los viejitos (…) Usen preservativos que hay más muertes en el mundo por no usarlo, que por el coronavirus. Lo que está pasando ahora es solo informarse, ese es el consejo que les doy”, dijo en su momento.