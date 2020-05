Bad Bunny divierte a sus fans en cuarentena interpretando sus mejores temas en vivo [VIDEO]

Bad Bunny no se aburre durante la cuarentena. El reguetonero sigue encontrando formas de mantener el contacto con sus fanáticos, incluso cuando todo el mundo se encuentra aislado en su casa por el brote de coronavirus.

Con una ‘costosa’ producción, entre la que se incluye una cuchara de palo que usó como micrófono, el boricua deleitó a sus fanáticos interpretando sus más populares temas a través de un ‘live’ de Instagram.

Bad Bunny utilizó el peculiar elemento de cocina para amenizar la noche de este 2 de mayo. El boricua logró tener una audiencia de más de 250.000 personas, quienes pedían sus canciones favoritas a través de los comentarios.

El puertorriqueño cantó “Callaíta”, “La santa”, “No me conoce” y más canciones que forman parte de su repertorio musical. Algunos de sus colegas se hicieron presentes en la transmisión en vivo de Instagram.

En el clip, el intérprete de “Safaera” habló sobre su último disco e indicó que se siente muy orgulloso y agradecido por el éxito que ha tenido la producción musical.

Bad Bunny se pronuncia ante presuntas agresiones sexuales de un miembro de su equipo

Luego de que un grupo de mujeres difundieran imágenes que retratan el acoso sexual del que fueron parte, el reguetonero decidió salir a hablar sobre el vínculo de un miembro de su equipo con los lamentables hechos.

“Admiro su valentía y fortaleza porque entiendo que no es fácil, y créanme que si digo que las entiendo es porque las entiendo. Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí, aunque sé que fue con la intención de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción”, expresó Bad Bunny en redes sociales.