El íntimo amigo de Andrés Wiese, Erick Elera, también se encuentra emocionado luego de la nominación del joven al rostro más bello del mundo.

Mediante redes sociales, el popular ‘Niño con cara de pez’ demostró todo el orgullo que siente por su colega.

Erick Elera felicita a Andrés Wiese. Foto: Captura.

En la cuenta oficial de Instagram de TC Candler, en la que anunciaron la nominación de Andrés Wiese, Erick Elera se atrevió a echar una barra por su compañero.

“Lo sabía, siempre confié en ti , mi Wiese, tu Wiese, nuestro Wiese. Pásame la A , pásame la N, pásame la D , pásame la R, pasame la E, pásame la S, ¿Qué dice? Ricolás ¡Ah!", se puede leer como comentario del artista.

Andrés Wiese confesó cual es la razón de su amistad con Erick Elera. Foto: Archivo.

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 150.000 ‘likes’ en la famosa red social y miles de comentarios en los que muchos compatriotas apoyan la candidatura del intérprete de Al fondo hay sitio.

Andrés Wiese y su reacción al ser nominado al rostro más bello del mundo

Tras la noticia de la nominación de Andrés Wiese, miles de fans felicitaron al actor. Mediante sus redes sociales el artista agradeció por la nominación y compartió la publicación en sus historias.

Andrés Wiese. Foto: Instagram

Sin mucha reflexión, el artista agregó la frase de manera concisa “Thank you very much (‘muchas gracias’, en castellano)”.