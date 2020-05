La modelo Anahí de Cárdenas confesó en su cuenta de Instagram haber llorado durante estos días de cuarentena, ya que ha visto el cambio que se ha dado en estas últimas semanas de estado de emergencia

“Porque el Perú nos necesita. Solo lloré. Que buen video. Esta enfermedad nos está enfrentando a nuestros sentimientos, a nosotros mismos, pero nos está haciendo reflexionar. Cuando acabe, cuando salgamos, tratemos a nuestro Perú con el cariño que se merece”, se lee en su publicación.

Recordemos que Anahí de Cárdenas desde que se ha enterado de que faltan pocos días para que culmine la cuarentena, se ha mostrado feliz. “Vas a ver que de esta salimos, como el ave fénix de nuestras cenizas resurgimos… Vas a ver que de esta salimos, que en la calle nos veremos recordando lo que fuimos”, dijo mediante una canción.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Me dirás, no será lo mismo, si estamos afuera caminando en la acera ya salimos del abismo… Te sueño corriendo por la ciudad sin temor, celebrando tu libertad”, exclamó la actriz.

Asimismo, Anahí de Cárdena reveló que durante el aislamiento se ha enfocado más en su trabajo y otras actividades que le han ayudado a mantener su mente ocupada.

“Entonces me metí de lleno a mi trabajo, en realidad para no pensar. Porque tal era mi miedo que si no hacía algo, ya sea deporte o trabajo u ocupar mi tiempo en otra cosa que no sea pensar, me iba a ir al carajo. Me di cuenta de que no podía seguir así”, sostuvo Anahí de Cárdenas.