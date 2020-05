Paolo Guerrero y Alondra García Miró han causado gran controversia luego de que el futbolista asegurara que no estaría con la modelo si hiciera escenas de besos. Ante esto, Aída Martínez ha tenido duras palabras contra la novia del capitán de la selección peruana por permitir expresiones que han sido catalogadas por muchos como machistas.

Al diario Ojo, la popular ‘characata’ aseguró que el responsable de ese tipo de comentarios no es el delantero del Internacional de Porto Alegre, sino a ex chica reality: “La culpa no es de Paolo (Guerrero), sino de Alondra (García Miró). El hombre llega hasta donde la mujer se lo permite y si ella acepta que él ponga las reglas nadie le puede decir nada”.

Pero, agregó: “Si Guerrero lo ha hecho público es porque Alondra ha aceptado que él pueda decir eso. La persona tendría problemas, no sé si psicológicos por ella, ya que le pasa todo a él”.

Tras esto, Aída Martínez aseguró que no permitiría que ningún hombre le impusiera cosas que limitaran su desarrollo profesional: “Jamás dejaría que me diga qué tengo o debo hacer en mi trabajo. Imposible. Él nunca se ha metido. Mi pareja me ha dejado desfilar e, incluso, me ha echado crema para que el trasero brille”, contó.

Sin embargo, la modelo arequipeña asegura: “Al final él (Adolfo Carrasco) sabe que soy su mujer. Esa es la seguridad de una persona”.

Pero, antes de culminar, Aída Martínez se reafirmó en atacar a Alondra García Miró por dejar a Paolo Guerrero hacer comentarios de índole machista.

“El problema no es él. Puede vivir con sus reglas y tiene su modo de pensar, pero la culpa es de quien lo acepta, es decir, Alondra. A mi sí me indigna que ella se lo permita. Me parece machista”, sentenció.