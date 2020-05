Alfonso Merlos y Alexia Rivas quedan al descubierto por peculiar objeto que ambos usan

Ya no esconden su amor. Luego del escándalo desatado por una supuesta infidelidad a Marta López, el periodista Alfonso Merlos ha dejado al descubierto un objeto que tanto él como Alexia Rivas usan en común todos los días.

Pese a que el contertulio político no ha aclarado públicamente si mantiene o no una relación con la reportera de Socialité, estaría buscando algunas maneras de dejar en claro que su noviazgo va en serio y que están en un buen momento.

Alfonso Merlos no ha aclarado si se encuentra en una relación con Alexia Rivas. (Foto: Difusión)

Es así que tanto Alfonso como Alexia han aparecido en los programas de televisión donde trabajan portando un coletero en espiral. El periodista lo utiliza en color blanco, mientras que la joven, en marrón.

El hecho no ha pasado desapercibido e, incluso, Marta López ha comentado diciendo que su expareja no había llevado jamás una goma de pelo en la muñeca. “No la ha tenido nunca. No era habitual y me imagino que es un detalle que ha querido tener con su chica”, expresó la televisiva.

¿Alfonso Merlos está jugando a dos bandos?

Las especulaciones sobre esta controversial historia de amor apuntan a que Alfonso Merlos estaría jugando a dos bandos. Aparentemente, el presentador de informativos estaría pasando la cuarentena con la Alexia Rivas en su casa de Boadilla del Monte, en Madrid.

Marta López contó en un programa que ella comenzó su relación con Alfonso Merlos a finales de 2019 y que, hasta la transmisión del directo, continuaban siendo novios.

No se ha determinado desde cuándo la joven reportera estaría en el domicilio de Merlos, sin embargo, Marta López ha confesado que estuvo en la vivienda de su exnovio el pasado 12 de abril, desobedeciendo así el estado de confinamiento.

Los amores de Alfonso Merlos escalan a la prensa internacional

El escándalo por este triángulo amoroso no solo ha colmado los medios de comunicación de España, ya que a nivel internacional también ha cobrado fuerza, como el diario británico Daily Mail que ha cubierto el caso, al igual que la web estadounidense TMZ.

La actriz Whoopi Goldberg ha opinado también sobre este caso que está traspasando fronteras. (Foto: ABC)

Por si fuera poco, Whoopi Goldberg, a través de su programa The View, ha dado a conocer su hipótesis sobre este caso que, en su opinión, tiene como principal culpable a Alfonso Merlos. La actriz explicó que el periodista habría tenido la intención de ser descubierto para darle fin a su relación con Marta López.