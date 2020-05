¡No se calla nada! Aída Martínez demostró una vez más que no tiene pelos en la lengua, a través de su cuenta oficial de Instagram, hizo unas serias acusaciones acerca de algunos personajes de la farándula peruana. La modelo compartió un polémico video en donde asegura que varias personas del medio local tienen problemas de adicción a las drogas.

Magaly Medina, en su programa expuso el material grabado por la modelo y realizó sus comentarios al respecto.

“Sabemos que existen drogas en la farándula, pero ella parece que se refería a alguien en especial”, mencionó la popular “Urraca”.

En el video, Aída Martínez le cuenta a un amigo que una persona, a pesar de no mencionar su nombre, es adicta a la marihuana.

“Tú que crees que la gente de la tele no es marihua(...) esos se jalan toda mi jato ahorita, la gente es redrogactica. Vienen acá a decir (...) ella es una niña, esa niña es la más drogadicta que te puedas imaginar”, aseguró la arequipeña.

Magaly TV, la firme Foto: captura

Ante ello, la conductora de Magaly TV, la firme, notó que la modelo se refería a una persona en específico; sin embargo, no se animó a dar nombre.

“¿A quién se referirá? no lo sabemos, ella ha hablado de otras en el pasado (...)”, indicó la periodista. “Los pleitos que ella tenga no implica... sería bueno que le diga con nombre y apellido. Nosotros no podemos poner algo de manera tan irresponsable, si ella no lo dice, nosotros lo sabemos menos porque no sabemos todo de la farándula tampoco”, aseguró Magaly Medina.