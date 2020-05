Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz fueron los invitados del nuevo segmento de América hoy “Cosas de pareja en cuarentena” en el que confesaron detalles sobre cómo viven la cuarentena.

En dicho encuentro, la ex Miss Perú aseguró que es ella quien se encarga de poner orden para que Yaco y su hijo Liam cumplan todas las tareas en su hogar.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi

“Acá me he vuelto un general porque sino cada uno hace lo que quiere, no hacen las tareas, Yaco jugando play, ¡imagínense!”, comentó Natalie Vértiz.

A raíz de esto, el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ no tuvo mejor idea que asignarle el apodo de “Vizcarrita” a su esposa. “¿Saben cómo le hemos puesto acá en la casa? Le hemos puesto ‘Vizcarrita’, todos los días nos da su decreto, lo que hay que hacer”, señaló Yaco Eskenazi.

Al respecto, Natalie Vértiz aclaró que no es alguien a quien le guste discutir, sino que simplemente es una persona directa. “Yaco dice que yo soy ‘Vizcarrita’, pero no es verdad, es que yo no me peleo ni nada, yo digo las cosas tal cual son, pero Yaco, terco”, expresó, a lo que Yaco Eskenazi añadió de forma irónica: “Natalie tiene el don de tener la verdad”.

Yaco Eskenazi agradece a la cuarentena por pasar más tiempo con su familia

A inicios de abril, Yaco Eskenazi contó que la cuarentena ayudó a que su familia se uniera más, pues llevaban mucho tiempo separados debido a los constantes viajes de Natalie Vértiz.

“Esta situación ha sido como un regalo para nosotros porque, definitivamente, se había producido distancia entre Natalie y yo por sus constantes viajes”, contó.

Yaco Eskenazi confiesa que cuarentena lo ha unido más a Natalie Vértiz. Foto: Instagram

“Ahora que pasamos los días enteros juntos, hemos conectado como familia. Hoy en día te puedo decir que todas las heridas han sido curadas y todo está perfecto en mi hogar”, añadió al diario Ojo.