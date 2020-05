Tony Rosado le dio una contundente respuesta a Magaly Medina luego de que ella lo calificara de “machista recalcitrante” al enterarse que lanzó un tema titulado “Distinguida dama”.

En una reciente entrevista, el ‘Ruiseñor de la cumbia’ aseguró que su más reciente hit musical no está dedicado exclusivamente a la popular ‘Urraca’ como muchos creen.

“He hecho la canción sin ofender ni dedicársela a nadie. Hay gente que dice que se lo he dedicado a la señora Magaly, pero no es para ella. Está dirigida para las mujeres chismosas, las que se meten en la vida ajena”, acotó el cumbiambero al diario Trome.

Tras enterarse de las declaraciones que dio Magaly Medina, Tony Rosado descartó estar usando el nombre de la polémica conductora para impulsar su carrera como artista.

Tony Rosado y Magaly Medina

“No la menciono en mi canción. Se quiere hacer famosa con el tema, ella sola se siente ofendida y se ha dado el título. Yo no me cuelgo de ella, tengo una larga carrera musical, hago mis canciones y punto. Ella no es distinguida dama, yo le canto a las distinguidas damas”, sentenció el cantante.

Magaly Medina califica de machista a Tony Rosado

El pasado jueves 30 de abril, Magaly Medina arremetió contra Tony Rosado en Magaly TV, la firme luego de que en redes sociales se especulara que el cumbiambero le había dedicado su canción “Distinguida dama”.

“Según dice la prensa, la canción está dedicada para mí. No me siento aludida, me resbala, hubiera esperado algo más fino e irónico, y no más de lo mismo. Qué se puede esperar de un machista recalcitrante como Tony Rosado. Es una especie que ya debería extinguirse y nadie debería aplaudirle", aseveró la popular ‘Urraca’.