Susana Ortiz, actriz de Rebelde Way y Chiquititas, fallece a los 72 años

Susana Ortiz, recordada por dar vida a la tía de Luna en Rebelde Way, murió este jueves 30 de abril al cumplir 72 años. La noticia fue anunciada por su hijo, el también actor Alejo Ortiz y por la Asociación Argentina de Actores.

Además, el intérprete denunció una serie de negligencias por parte de los médicos que atendieron a su progenitora y los calificó que “irresponsables”. “Hoy es el cumpleaños de Susana Ortiz, no sé si sea feliz o no . Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de “algunos” médicos y “algunas” personas de nuestra bendita Obra social”, escribió Alejo en su perfil de Instagram.

“Está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila, y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. FELIZ 72 mamá! Te quiero. #teatronacional #teatro #amor #madre #felizcumpleaños”, agregó junto a una fotografía de ella donde posa sonriente.

Foto captura: Alejo Ortiz Instagram

Susana Ortiz conquistó los corazones de sus miles de admiradores con sus participaciones en exitosas series de su país, como Rebelde Way, Chiquititas, Mujeres asesinas, Herederos de una venganza, Verano del 98, entre otras producciones. Además, la ahora desaparecida artista tiene en su haber innumerables apariciones en obras de teatro.

En 2009, la actriz fue reconocida con el premio Podestá a la Trayectoria Honorable, por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación. “Nuestras sentidas condolencias a sus familiares, entre ellos su hijo, el actor Alejo Ortíz; a sus amigas/os y a quienes han compartido con ella la labor artística”, le lee en el pronunciamiento del sindicato al que pertenecía desde hace casi medio siglo.