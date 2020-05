Kylie Jenner revela que alguien cercano a la familia Kardashian tiene coronavirus

La tensión y el drama en la nueva temporada del programa Keeping Up With The Kardashians están más presentes que nunca, pues la menor del clan, Kylie Jenner, ha revelado que alguien muy cercano a su hogar contrajo el coronavirus. La confesión de la joven empresaria llegó con el adelanto de la temporada 18 del reality.

El famoso clan Kardashian se encuentra cumpliendo con el aislamiento social en su mansión ubicada en Los Ángeles y pese a ello, continúan protagonizando polémicas situaciones que sorprenden cada vez más a sus seguidores.

El video promocional de la próxima entrega del espacio televisivo dedicado al día a día de las socialités, presenta las confesiones de cada uno de los integrantes, donde la magnate de productos de belleza ha revelado que la COVID-19 está muy cerca de los suyos. “Da miedo cuando alguien tan cercano a tu hogar ha dado positivo”, señaló Kylie Jenner sin especificar el nombre de la persona enferma.

Desde que Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, anunció la cuarentena obligatoria, los famosos se han mantenido recluidos en su lujosa residencia, cada quien intentando sobrellevar el confinamiento haciendo uso de sus redes sociales y dedicándose a otras actividades, como la crianza de sus hijos y sus negocios.

Por su parte, kim Kardashian viene documentando el arduo trabajo que significa tratar de educar a sus hijos en el hogar y ayudarlos con sus clases virtuales, pues ya inició el año escolar.