Guillermo ‘Feo’ Campos pide ayuda a fans para comprar comida y medicinas

A pesar de que el año pasado recibió una pensión de gracia luego de pedir apoyo al Estado, en la actualidad Guillermo Campos, de 92 años, necesita ayuda de sus seguidores para seguir con su tratamiento médico.

“Estoy preocupada porque Guillermo se ha hecho una herida en la pierna izquierda y la tiene hinchada, se raspó con la silla de ruedas y no puedo llevarlo a ningún lado por la cuarentena. Llamé a Padomi y me dijeron que no podían venir por el contagio”, reveló a Karibeña la esposa del cómico.

PUEDES VER Esposa de Guillermo Campos revela triste diagnóstico sobre la salud del cómico

“Ahorita estamos sobreviviendo con su pensión de gracia, pero no me alcanza porque gastamos en medicinas. Les pido que nos traigan víveres y que le compren su medicina. Él necesita tomar Glemaz y Trayenta que es para su diabetes", añadió.

Guillermo Campos también sufre de asma, por lo cual presenta constantes ahogos por las noches y no puede conciliar el sueño.

“Cuando él cumplió 70 años comenzó a atacarle el asma. Actualmente ya no puede dormir en la cama, duerme en un sillón porque se ahoga, hay que echarle aire. Ha estado bajando de peso porque está preocupado por nuestra situación económica, no quería comer”, comentó.

PUEDES VER EsSalud se pronunció sobre el estado de Guillermo Campos

No obstante, la compañera de Guillermo, doña Julia también sufre de cáncer de útero, pero se ha encomendado a Dios para poder seguir apoyando al cómico.

“Me detectaron y dijeron que tenía que hacerme 27 quimioterapias, pero no puedo someterme a eso porque tengo que cuidar a mi esposo, no hay quien lo vea. Sus hijos no se acuerdan de él y no lo llaman, pero voy a estar con él hasta el final, solo le pido a Dios que nos de mucha fuerza", confesó.