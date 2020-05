Las polémicas sobre la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía siguen remeciendo a México. Sin embargo, esta vez fue la hija de ‘La reina del rock’ quien salió al frente para extender una rama de olivo a su madre.

En una entrevista a un medio local, Frida Sofía habló desde su aislamiento social y afirmó que, a pesar de sentirse muy “dolida”, le gustaría recibir un abrazo de su parte.

“Estoy bien dolida y me encantaría un abrazo honesto. Me encantaría que, como dijo en el comunicado, me dé un abrazo, que haya un reconciliación pero verdadera”, expresó la artista mexicana de 28 años.

Además, la hija de Alejandra Guzmán aprovechó la oportunidad para defenderse de las críticas de sus detractores y aseguró que las personas solo conocen en su faceta de figura pública, pero no como madre.

“Quiero que la gente me conozca a mí y que conozca a Alejandra como madre porque sino todo lo que yo hablo no tiene credibilidad. Ustedes conocen a la artista y no a mi mamá”, expresó la nieta de Silvia Pinal.

¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reconciliarán?

Frida Sofía fue consultada sobre la posibilidad de hacer las pases con su madre y ella informó que, para que esto ocurra, debe de haber mucha “honestidad” entre ambas mexicanas.

“Tiene que ser honesta porque yo sé que no lo está siendo. Yo la conozco. Ustedes saben que ella sale a dar la cara y esta es la primera vez que lo hace en mucho tiempo", contestó la hija de Alejandra Guzmán.

Finalmente, la nieta de Enrique Guzmán aseguró que siempre sentirá amor por la intérprete de “Eternamente Bella”, pero que debido a todo lo que ha pasado es necesario que haya una sincera disculpa de por medio.

"La voy a amar siempre, pero sería muy hipócrita salir diciendo la perdono porque, hasta ahorita, se necesita una disculpa. Les guste o no y digan que es mi mamá, pero es tóxico”, concluyó.