Evelyn Vela no cree que Yahaira Plasencia se case con Jefferson Farfán [FOTOS]

En una reciente entrevista, Evelyn Vela decidió hablar sobre la amistad que tienen Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, ya que se generó diversos rumores acerca de un posible matrimonio entre la cantante y el integrante de la selección peruana.

La exbailarina aseguró que no cree que la intérprete de “Cobarde” logre casarse con la ‘Foquita’. “No creo que suceda. Pero no dijo en qué año o en qué siglo se van a casar. Creo que cada uno tiene lo que se merece”, declaró para el diario la Karibeña.

PUEDES VER Melissa Klug vende mascarillas para protección de coronavirus [FOTOS]

Asimismo, aprovechó en recalcar que hasta el momento el seleccionado no ha oficializado la relación que lleva con la salsera, resaltando que ambos están pasando la cuarentena juntos. “No la oficializó, ¿por qué no la saca como Paolo a Alondra?”, se preguntó la exbailarina.

Evelyn Vela Foto: archivo

Por otro lado, ‘La reina del sur’ habló sobre los reiterados incidentes que ha venido protagonizando su amiga Melissa Klug y la mejor amiga de Jefferson Farfán. “Cómo no le va a importar, ella se tomó el papel a pecho", sostuvo.

"Tú crees que no ha estado renegando cuando ha leído lo que le dijo Melissa jajaja. Yo creo que cada quien le saca las pulgas a sus perros”, precisó la mejor amiga de la ‘Blanca de Chucuito’.

Evelyn Vela. Foto: Jenny Valdivia

De la misma manera, Evelyn Vela señaló que se encuentra sola por el momento, asegurando que no tiene que por que llorar por nadie. “Estoy solterísima pero no sola, estoy contenta ahora. Al hombre se le llora tres días, al tercer día te pones tacones, te pintas bien, y te pones más rica para que vea lo que se perdió”, finalizó.