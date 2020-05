Danna Paola estrena ‘Contigo’ para animar a sus fans en plena cuarentena [VIDEO]

La cantante mexicana Danna Paola, sigue creando mientras sobrelleva el confinamiento en casa. Esta vez, estrenó su nueva canción titulada “Contigo”, inspirada en la cuarentena por coronavirus que viven miles de personas en el mundo entero.

Pero ‘Contigo’ no es una canción melancólica ni nada que se le acerque, al contrario, se aleja de la preocupación médica y social y se acerca mucho más a una melodía pop romántica. En ella, Danna Paola, quien se encuentra confinada en España desde hace más de un mes, desde que se decretó Estado de Emergencia en eses país, canta sobre un romance a distancia en medio de la crisis en la que vivimos. “Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días, tú tan lejos, yo solita, toca quedarse en casita”, dice la letra.

Previo al estreno, Danna Paola anunció la noticia a sus seguidores vía TikTok, mediante una transmisión en vivo, para luego subrayar en Instagram que se trata de una composición “hecha con todo el amor del mundo y, básicamente, tiene una gran causa. Tenemos canción nueva, habla de cuánto extrañamos a una persona o a estas personas que están lejos por este momento que estamos viviendo (...), pero no quería hacer una canción triste, sino una que nos pusiera a bailar, que nos pusiera una sonrisa. Tiene un mensaje súper lindo, que les contaré en un video hablando de todo el movimiento que hay detrás, porque hay algo muy importante detrás que les voy a estar contando poco a poco””, dijo la recordada ‘Lu’ de la serie Élite.

En Instagram, Danna Paola acompañó el anuncio de su nueva canción con el hashtag #ContigoChallenge, por lo que ya se espera que hoy los fans de la cantante inunden las redes sociales con sus videos y reacciones