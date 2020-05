¿Presentarse al Óscar es aún una esperanza?

Los Óscar acaban de anunciar que admitirán nominaciones de películas estrenadas en internet. Esto es un alivio para todo el equipo de Canción sin nombre porque, en caso de que tomemos la decisión de estrenar vía streaming, ya no perderíamos la oportunidad de concursar para representar al Perú.

Canción...era uno los estrenos más esperados de este 2020 y debido a las medidas del Estado todo quedó cancelado. ¿Ya decidieron qué harán?

Aún no hemos decidido nada. El sueño es estar en salas, trabajamos muchísimo para eso, y entonces cuesta aceptar que hay que barajar la posibilidad de estrenar en internet. Pero lo estamos pensando, lo bueno es que hay varias propuestas.

¿Económicamente cuánto les ha afectado?

Nos afecta enormemente pues Perú es nuestra principal audiencia. Además, hay una idea equivocada de que quienes hemos recibido premios del Estado no tenemos inversión privada en nuestras películas y no es así. Al menos no es nuestro caso. Entonces, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a hacer para recuperar esas inversiones. Sin olvidar, por supuesto, que todos los años de trabajo que hemos puesto en la película aún no se han visto recompensados económicamente.

Comentaste que fue brutal el anuncio del ministro Zeballos y más brutal el silencio de la ministra (Alva, de Economía) porque lanzaron la “bomba” sin dar el paliativo. ¿Qué le espera al cine peruano en lo que queda del año?

Sí, fue brutal, cero empatía con los trabajadores del cine y el teatro, los actores, los músicos, los técnicos, los directores, etc. ¿Cómo te van a decir que no vas a poder trabajar un año sin anunciar que están preparando medidas de asistencia dando un plazo razonable para presentarlas? Menos mal que la DAFO (Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios) ha seguido funcionando y nos está ayudando con otras cosas urgentes, como la repatriación de nuestro actor Tommy Párraga que está varado en México hace más de un mes por haber asistido al FICUNAM a presentar nuestra película en competencia oficial. Pienso que hay una falta de liderazgo por parte de la ministra. Nadie dice que solucione de un día para otro los enormes problemas, pero tendría que ser capaz de comunicar algo. Nada más incierto que lo que queda del año para nosotros. Solo espero que aprovechemos la crisis para abrir los ojos y organizarnos mejor. Así como el país no puede seguir permitiendo un sistema de salud paupérrimo, todos los trabajadores de la comunidad del cine deberíamos unirnos para protegernos. Y eso va desde cuidar los horarios de trabajo y no permitir los abusos -de las casas publicitarias, por ejemplo-, hasta exigirle a las cadenas de cine y los canales de televisión que dejen de vender tanta estupidez y violencia. Si te pones a pensar en lo que hacen, realmente es horrible. Y después se quejan de la falta de educación de la gente. Pero si la gente tuviera más oportunidades de educación, jamás iría a ver sus películas ni vería sus programas. La hipocresía es insoportable, menos cuando ves que la falta de educación y la desigualdad ahora mismo significan la diferencia entre la vida y la muerte.