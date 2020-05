Andrés Wiese y sus nominaciones antes de ser considerado el rostro más bello del mundo

Antes que Andrés Wiese sea nominado como uno de los rostros más bello del mundo en el concurso ‘ The 100 Most Beautiful Faces’ organizado por ‘TC Candler & The Independent Critics', también ha sido ganador de otros premios.

El famoso ‘Nicolás’ de la serie peruana Al fondo hay sitio, fue nominado a los Premios Americlub en la categoría Mejor Actor de Novelas y Series, por su particpación en una recordada grabación de la mencionada producción peruana en el año 2013.

PUEDES VER TC Candler: Andrés Wiese competirá contra Jimin y Jungkook de BTS

Dos años después, en el 2015, ganó en los Premios Luces del diario El Comercio como Mejor Actor de Reparto en Teatro, con su participación en Full Monty.

Andrés Wiese. Foto: Captura

Ya en el 2017, Andrés Wiese obtuvo otra nominación en los Premios Rating TV Perú, como Mejor Actor de Televisión Nacional, tras formar parte en el elenco De vuelta al Barrio.

Andrés Wiese. Foto: Captura

Por otro lado, cabe señalar que actor peruano también ha tenido un paso en el cine, protagonizando diversos personajes en famosas películas como en La gran sangre, donde participó como el ‘chico del bar’.

PUEDES VER Andrés Wiese compite con Chris Evans y William Levy al rostro más bello del mundo

Asimismo, tuvo un papel en la cinta titulada A los 40 donde tuvo un rol principal, ya que actuó junto a la argentina Lali Esposito. De la misma manera integró el elenco de Cebiche de Tiburón y actualmente formará parte del las grabaciones de Doblemente Embarazada.

Andrés Wiese y Lali Esposito. Foto: Archivo

Cabe señalar, que desde que se dio a conocer su nominación como uno de los rostros más bellos del mundo, muchas peruanas no han dejado de mostrarle su apoyo en las redes sociales.