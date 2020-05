Anahí de Cárdenas sobre el cáncer que padece: “Mi pelo está creciendo y me quedan 4 quimios”

La actriz Anahí de Cárdenas reapareció en su cuenta de Instagram, pero no con sus videos grabados en TikTok, sino para alegrar a todos los cibernautas al comentar que de a poco esta venciendo el cáncer de mama.

“Entramos a territorios desconocidos, incertidumbre, días que parecen unirse y fundirse. Los gatos maúllan, duermen, como quisiera no pensar ser como el gato. El futuro nunca será el mismo, ¿o si? ¿Volveremos? ¿Diferentes? ¿Cuándo se acabará? ¿Nos mienten?”, escribió en su nueva publicación.

“Qué tanto de lo que nos dicen es verdad. Golpe de estado, golpe mental, auto golpe, golpe total. Mírame a la cara y dime la verdad, no me mientas… Soy más fuerte de lo que crees. En una nota más positiva, mi pelo está creciendo y solo me quedan 4 quimios”, escribió Anahí de Cárdenas.

Al ver esta publicación, sus seguidores no han dudado en manifestarse para expresarle todo su cariño y recalcarle lo valiente que ha sido en estos días de aislamiento social.

“¡Tú puedes, hermosa! Aquí, todos siempre estamos orando por ti”, “Dios te bendiga y te de muchas más fuerza”, “¡fuerza reina!” y “oremos por qué esto termine pronto”, son algunos de los comentarios que sus fans le dedicaron.

Recordemos que hace unos días, Anahí de Cárdenas reveló los dolores que siente después de someterse a las quimioterapias, asegurando que esos días se los toma como descanso, porque según afirma no puede controlar los malestares.

"Los lunes de quimioterapia son días duros y los estoy tomando como días de descanso. Los demás días, si me siento mejor, los aprovecho al máximo. Depende de lo que mi mente y mi cuerpo me pida. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, el físico y el no físico. Respirar y preguntarte cómo estás hoy”, indicó la artista.