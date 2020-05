Amy Gutiérrez tras críticas: “Jamás le quitaría el apoyo a quienes no tienen casa ni comida”

Amy Gutiérrez rompió su silencio en Instagram luego de convertirse en blanco de críticas por pedir que se entregue un bono para artistas en Perú. “No nos dejen para el final”, fueron las polémicas declaraciones de Amy G.

A través de un video, la exintegrante de Son tentación aseguró que se malinterpretaron sus palabras y aclaró que solamente buscaba alzar su voz en nombre de los artistas que se han visto perjudicados en la cuarentena.

Amy Gutiérrez Foto: Instagram

“Yo no hablo por mí, hablo por los miles de músicos, cantantes, actores y artistas en general que viven del día a día, que tienen que mantener a sus familias y que, a estas alturas de la cuarentena, no tienen ni qué comer. Algunos no tienen CTS ni AFP y son población vulnerable”, explicó Amy G.

“Es muy fácil decir ‘debieron ahorrar’, pero muchos han empleado sus ahorros para sobrevivir estos días. No por ser artistas tenemos todo”, añadió en Instagram.

Además, Amy Gutiérrez se quebró al señalar que al pedir un bono para los artistas su único objetivo era que se brinde apoyo a todas las personas que lo necesitan en este difícil momento.

“Yo jamás le quitaría el apoyo a esas personas que no tienen casa, que no tienen qué comer, a esos abuelitos que están en la calle, a toda esa gente que no tiene un techo y no tiene una cama dónde dormir. Jamás diría que les quiten el apoyo a ellos para apoyarnos a nosotros. Solo creo que debería apoyarse a toda la población vulnerable por igual”, indicó.

“Pido que nos unamos más que nunca, porque después de la tormenta siempre sale el sol”, finalizó Amy Gutiérrez en Instagram.