“Siempre has estado ahí”: Aislinn Derbez hace llorar a Alessandra Rosaldo [VIDEO]

Las emociones desbordaron entre Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo. En una comunicación en videollamada de ambas, Rosaldo recalcó el ánimo y la incondicionalidad que la mayor de los hijas de Eugenio Derbez le ofrecía para formar una familia con él y convertirse en padres.

Al borde de las lágrimas, la vocalista de la banda Sentidos Opuestos se refirió a Aislinn como “maestra" y “doctora corazón”, reflejando el cariño y respeto que ambas se tienen.

Derbez comentó que, al conocerse, hubo una conexión instantánea entre ellas. “La primera vez que nos vimos hubo un click muy especial”, remarcó.

Aislinn Derbez en la boda de su padre Eugenio y Alessandra Rosaldo. Foto: difusión

Asimismo, Rosaldo enfatizó que sin la protagonista de La casa de las flores su relación con el comediante no hubiese tenido un destino feliz.

“Él necesitaba, como esa aprobación tuya, para poder dar ese paso. Por eso lo digo siempre, me acuerdo y me vuelvo a emocionar porque sin ti esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí; no nos hubiéramos ido de Viaje con los Derbez”, señaló al recordar el reality del que la familia formó parte, llamado De Viaje con los Derbez.

Alessandra Rosaldo en comunicación con Aislinn Derbez. Foto: captura

Además, Rosaldo se mostró agradecida de tenerla como hijastra y maestra a la mamá de Kailani, destacando las cualidades de esta relación entre familia.

“Te lo voy a agradecer eternamente porque has sido nuestra maestra en muchos momentos de nuestras vidas, nuestra guía y también quien nos ha jalado de las orejas (...). Ahora que ya supimos acomodarnos y que llevamos muchos años en terapia, que hemos trabajado mucho en nosotras mismas, ahora podemos decir que tenemos un relación, tan hermosa como antes, pero mucho más sana, fuerte y firme", remarcó.

Cabe resaltar que en los comentarios de dicho video, una usuaria le pidió a Rosaldo ser la ‘cupido’ para reconciliar a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, a lo que la esposa de Eugenio Derbez respondió aprobando este punto de vista.