¡Orgullo nacional! Renata Flores fue bautizada como ‘La reina del trap en quechua’ por el medio internacional The New York Times.

La cantante que tiene tan solo 19 años es muy conocida por realizar una exploración musical entre el trap y el quechua. Desde muy pequeña interpretaba exitosos temas como de “The way you make me fell” de Michael jackson, entre otros.

“Esta mezcla de tradición y transgresión, rural y urbana, local y global ha impulsado a Flores, de 19 años, y a su música, al centro de un debate sobre la identidad en la región y la ha convertido en lideresa de una nueva generación de artistas que producen música contemporánea en quechua”, se puede

En otras partes de la entrevista para New York Times, Renata Flores recordó que no entendía por qué a algunos de sus compañeros les daba vergüenza hablar en quechua.

Por ello, decidió crear sus propias canciones y con el apoyo de sus familiares traduciras a quechua. Su objetivo fue revalorizar su idioma.

¿Qué planes tengo con el quechua? Uno es mi álbum. Otro, hacer un tour con el álbum, y colaboraciones. Y, claro, siempre mostrar al quechua como idioma del futuro”.

Mediante sus redes sociales, la artista agradeció por el reconocimiento del medio internacional y afirmó que se está preparando para producir más música en quechua.

“Una entrevista muy emotiva con New York Times. El quechua en resistencia. Gracias por apoyarme, muy pronto más música y más quechua”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.