Revelan qué es lo que más extraña el príncipe Harry desde su renuncia a la realeza

A inicios de enero, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron sus intenciones de abandonar a la familia real británica. Finalmente, los deseos de la joven pareja se hicieron realidad a fines de marzo.

Sin embargo, no todo sería felicidad para los duques de Sussex. Resulta que el nieto de la reina Isabel II confió a su círculo más cercano que hay algo que extraña desde que decidió alejarse de la corona, según informó el diario The Telegraph.

Príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron Reino Unido para instalarse en Estados Unidos.

El medio señaló que tuvo contacto con un allegado al príncipe Harry, quien hace poco envió una sentida carta a unos padres que perdieron a su hija con enfermedad terminal en medio de la cuarentena, y este le contó que el hombre de 35 años recuerda con nostalgia los días en el Ejército.

“Harry le ha dicho a sus amigos que realmente extraña el Ejército y sus compromisos militares. Echa de menos la camaradería de estar en las fuerzas. Le ha estado diciendo a sus amigos que todavía no puede creer que esto haya sucedido. No puede creer que su vida se haya puesto patas arriba”, dijo la fuente al periódico británico.

“Estaba en un lugar feliz cuando estaba sirviendo en el ejército, luego conoció a Meghan y, desde entonces, la vida ha sido excelente. Pero no creo que haya previsto que las cosas salieran como lo hicieron. Por supuesto que no culpa a Meghan. Hay una sensación de que podría haber estado mejor protegido si todavía estuviera en el Ejército”, agregó el informante.

Príncipe Harry y Meghan Markle rompen lazos con la prensa británica

El príncipe Harry y Meghan Markle no solo le dijeron adiós a la realeza, sino, también, a los medios británicos que, según ellos, los difamaron desde que se casaron.

A través de un comunicado, los duques de Sussex señalaron que no colaborarán más con 4 medios específicos por difundir información falsa: The Daily Mail, The Sun, The Express y The Mirror.