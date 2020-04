Nicola Porcella: “Las crisis sirven para cancelar una época e inaugurar otra” [FOTOS]

El exintegrante de Esto es guerra, Nicola Porcella, como es costumbre utilizó sus redes sociales para aclarar algunas ideas a sus seguidores, después de dar a conocer su salida del programa Todo por amor.

El exconductor de Latina decidió en escribir un pequeño mensaje donde deja entrever que ahora se siente mejor, tras su salida de dicha casa televisiva. “Así todo parezca de cabeza y aunque nos atemorice, las crisis sirven para cancelar una época e inaugurar otra. #quarantine #stayathome”, escribió en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, el modelo declaró cómo se llevó a cabo su salida del canal 2. Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo”, precisó Nicola Porcella.

Nicola Porcella. Foto: Instagram

“Ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario, en la novela Te volveré a encontrar, y no me convendría aceptar cualquier programa. Elegí ‘Todo por amor’ porque era un formato que me gustaba, era mi regreso a la televisión", aseguró la exfigura de América Televisión.

"Después de haber estado en el programa y con un protagónico, la situación cambia. Siempre hay propuestas de trabajo, pero ahora estoy enfocado en mi negocio”, indicó el exchico reality.

Nicola Porcella. Foto: Archivo

Cabe señalar que Nicola Porcella presentía que no iba a continuar en el mencionado programa, ya que venía publicando mensajes sobre su permanencia en Latina. “Me han dicho que el programa por el momento no iba a continuar, no sabemos si va a regresar. Me daría mucha pena, pero estoy muy agradecido porque es un programa bonito. Sin embargo, así es la televisión, igual ahorita estoy enfocado en otros proyectos”, aseguraba en sus redes sociales.