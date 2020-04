Milena Zárate espera que culmine la cuarentena para denunciar a Edwin Sierra [FOTOS]

La cantante Milena Zárate manifestó que se siente cansada de batallar con el padre de su hija, Edwin Sierra, ya que no cumple con la manutención de su pequeña, pero que sí tiene dinero para viajar.

A través de una entrevista, la empresaria colombiana habló sobre la suspensión de todos sus negocios que tiene en el emporio comercial de Gamarra, a raíz de la cuarentena establecida en el Perú.

“Yo siempre le he dado a mi hija lo que necesita, pero en estos momentos mis negocios están en Gamarra y mis peluquerías no se pueden abrir. Él me llamó para comentarme que de hoy en adelante le iba a bajar la pensión a la bebé y que vea lo que haga”, declaró Milena Zárate.

Milena Zárate. Foto: Archivo

De la misma manera, la bailarina confesó que espera que la cuarentena termine para poder llegar a un acuerdo con Edwin Sierra, y si no se diera el caso piensa tomar otras medidas ante la justicia.

“Lo que él no se ha dado cuenta es que está incumpliendo con una conciliación que nosotros firmamos. Entonces las deudas con mi hija se van a ir acumulando y voy a esperar a que pase la cuarentena para que él se ponga al día. De no ser así, no creo que el señor quiera irse preso por no cumplir con su hija y vamos a ver si se va a seguir burlando de la justicia”, declaró para la Karibeña.

Milena Zárate. Foto: Archivo

Asimismo, cuestionó al humorista al asegurar que no cree que no tenga dinero, ya que afirma que realiza costosos viajes con Pilar Gasca olvidándose de su labor de padre. “Si tiene para su viaje y mantener a otras personas no puede chocar con la mensualidad de mi hija”, precisó la colocha indignada, ante el medio local.