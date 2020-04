El triángulo amoroso formado por Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas continúa siendo el tema más tocado en la farándula de España desde que salió a la luz el polémico video que ya todos conocen.

La colaboradora de Sálvame ha utilizando sus redes sociales para expresar cómo se siente. Allí, todos sus seguidores han estado muy pendientes de ella durante estos días.

Emotivas palabras de Marta López

Marta López compartió con sus seguidores de Instagram una dura reflexión en forma de carta tras lo ocurrido con Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

“Solo puedo decir una cosa, gracias a todas las personas que me habéis dado vuestro cariño. Sin poder daros un abrazo, os he sentido cerca”, comenzó escribiendo en su red social.

La exconcursante de Gran Hermano ha confesado que se ha dado cuenta de lo “afortunada” que es por tener a unos seguidores tan fieles y pendientes siempre de ella.

Su carta continuó así: “Algo dentro de mí se rompió para siempre. He llorado, he sentido vergüenza, bochorno, dolor, pena, rabia, impotencia, decepción, angustia, humillación, pero todo eso lo he tapado con vuestro cariño y comprensión”.

Polémica por el video de Alfonso Merlos

Las palabras de Marta salen a luz una semana después de que las imágenes de su novio con otra chica dieran mucho que hablar. La propia colaboradora de televisión no tardaba en reaccionar a ellas y confesaba que sabía quién era perfectamente.

Unas horas más tarde se pudo saber que la joven del video era la reportera de ‘Socialité’ Alexia Rivas.

Al final de su duro mensaje, Marta López explicó que ha sacado su mejor sonrisa para todos sus fans porque se lo merecen.

“No tengo ningún derecho a quejarme cuando a nuestro lado mueren a diario cientos de personas y la gente está pasando hambre. Ojalá esta pesadilla pase pronto. Deciros que vuelvo, que me quedo. ¡A los hombres de mentira les quedan grandes las mujeres de verdad!”, mencionó.