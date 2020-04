Magaly le advierte a Tony Rosado por canción: "Esa denuncia en la Fiscalía puede reabrirse”

Magaly Medina le recordó al cantante de cumbia Tony Rosado que aún mantiene un problema legal con la Fiscalía tras lanzar su nueva canción “Distinguida dama”.

La conductora de TV no tuvo reparos en advertirle que tenga cuidado porque su caso con la justicia peruana se puede reabrir y empeorar.

Todo empezó cuando muchos usuarios aseguraron que el tema “Distinguida dama” está inspirado en la labor de la conductora de televisión, pues la letra describe a una mujer que critica las cirugías y que odia que él hable groserías en el escenario.

Tony Rosado, cantante de cumbia.

Ella negó compararse con el personaje de la canción. “Yo no me siento aludida realmente, pero para aquellos que han dicho que la canción estaría dedicada a mí. A mí me resbala”, expresó.

Sin embargo, Magaly Medina le envió un fuerte mensaje a Tony Rosado sobre sus problemas legales. “Cuidado Tony que esa denuncia en la Fiscalía puede reabrise. Vete con cuidado, no más, que este chiste te puede salir bien caro”, agregó la conductora de TV.

Como se recuerda, en 2019, Tony Rosado fue acusado de maltrato laboral y apología a la violencia contra la mujer debido a que fue captado por Magaly TV, la firme, insultando y tocando indebidamente a seguidoras que subían a los escenarios de sus conciertos.