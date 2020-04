Magaly Medina a Pablo Heredia: “Alejarse de Nicola ha iluminado su cerebro”

Durante la reciente edición de Magaly TV, la firme Magaly Medina elogió las declaraciones de Pablo Heredia por criticar a Paolo Guerrero.

El actor de Te volveré a encontrar comentó que no se mostraba de acuerdo con las palabras de Paolo Guerrero, ya que no permite que Alondra García Miró realice escenas de besos, a pesar de su trabajo como actriz.

PUEDES VER Magaly asegura que Jossmery Toledo quiere volver a la PNP porque no tiene talento [VIDEO]

“Escuché algo de alguien que no es santo de mi devoción, es amigo de Nicola Porcella, pero Pablo Heredia hoy día ha dicho algo muy cierto, hoy se le ha iluminado el cerebro, que se le había oxidado de andar tanto con el ex chico reality", mencionó la popular ‘Urraca’.

Por otra parte, Magaly Medina también arremetió rotundamente contra los comentarios del futbolista Paolo Guerrero.

“Si las actrices salieran con ‘Paolos’, o sea con los hombres que no quieren que sus mujeres actrices tengan escenas de amor en la ficción, no habría actuación. Es una chamba como cualquier otra, estás interpretando a un papel", reveló.

Magaly Medina arremete contra Nicola Porcella. Foto: Composición.

Cabe recordar que Pablo Heredia reveló que los actores deben realizar escenas de amor, ya que es parte del trabajo.

“Soy actor, me dediqué a esto todo la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total, eso no significa que esté engañando. Los actores profesionales lo toman como un trabajo, aprendes a separar lo que es real y no”, aseveró.