Luis Fonsi estrena “Girasoles”, himno de esperanza en tiempos de coronavirus [VIDEO]

La actual crisis sanitaria generada por el coronavirus ha causado mucha incertidumbre en diferentes partes del mundo. Problemas económicos, cuarentena y miles de muertes son el saldo que ha dejado la COVID-19.

Sin embargo, la pandemia también ha inspirado muchas acciones solidarias que reavivan el ánimo y la esperanza. Este es el caso de Luis Fonsi, quien encontró en la crisis una inspiración para “Girasoles", su último tema.

El puertorriqueño compuso la canción mientras acataba las medidas de aislamiento social junto a su familia. La nueva producción fue presentada este 30 de abril en las redes sociales oficiales del intérprete.

“Los girasoles nunca dejan de girar. Una promesa de que todo pasará. ¡Espero les guste!”, escribió Luis Fonsi en Instagram junto a un fragmento del clip.

“Girasoles” es una balada que se inspira en la actual situación de muchas familias, parejas y amigos que se encuentran alejados debido a la crisis sanitaria. “Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar (...) Te esperaré y cuando vuelvas con un beso aquí estaré”, recita parte de la canción.

Días atrás, Luis Fonsi compartió un video en el que explica el mensaje detrás de la conmovedora composición. “Cuando yo pienso en un girasol, pienso en alegría, esperanza, vitalidad (...) Es lo que necesitamos ahora mismo”, dijo el artista boricua.

Luis Fonsi participa en concierto Together at home

El cantante anunció su participación en el evento que recauda fondos para combatir el coronavirus en el mundo. “Estoy muy emocionado de unirme a One World: Together at home. Va a ser un evento histórico”, escribió en Instagram.

Luis Fonsi en One World: Together at home

Luis Fonsi interpretó algunas de sus más populares canciones, sin embargo, conmovió a los espectadores con su tema “Yo no me doy por vencido”.