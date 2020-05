Lady Guillén recibió una lluvia de críticas en las redes sociales. Muchos usuarios la acusaron de defender y pedir la libertad de los presos debido a la pandemia.

A través de las redes sociales, se convirtió en viral la imagen de la presentadora de Tengo algo que decirte junto a unas declaraciones que no habría mencionado en televisión.

Uno de ellos la cuestionó por salir en defensa de los presos y le recordó la denuncia que le interpuso a su expareja Ronny García por maltratarla físicamente.

“Admiraba la fuerza que tienes, pero ayer se fue por completo esa admiración, como puedes defender a los presos y decir que están ahí por casos pequeños por Dios que tienes. A esas personas defiendes tu, que viviste uno de las cosas feas que es violencia a la mujer. No eres admiración de nada”, escribió la cibernauta en la cuenta de Instagram de la conductora de Latina Televisión.

Ante la ola de críticas y ataques contra ella, Lady Guillén decidió responder a sus seguidores sobre la polémica de los presos.

La conductora de Latina aseguró que se trata de una declaración falsa que recorre las redes con la intención de generar odio.

“Lo que acaba de decir es de una publicación falsa. La verdad leo, escucho muchas cosas que puedan decir, a veces me sorprende como en esta situación que vivimos aún seguimos incitando al odio, actuando con maldad”, escribió.

Sin embargo, pidió ponerse en el lugar de las familias de las personas que cumplen condena, quienes en los últimos días han reclamado atención por la propagación del coronavirus en las cárceles.

“Todo lo que nos está pasando nos debe de dar una oportunidad para ser mejores personas y ponernos en el zapato del otro. Aclarando un poco esta publicación mucha gente me conoce y públicamente he dicho que estoy a favor de la pena de muerte para algunos delitos, hay gente que se merece estar en las cárceles, otras, no. Pero igualmente entendamos el dolor de sus familiares”, finalizó.