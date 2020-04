JD Pantoja extraña a Kimberly Loaiza: “Siempre me arrepentiré por perderla” [FOTOS]

El fin de la relación entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza puso a todo México en alerta y, hoy, parece no tener marcha atrás. Ante esto, el popular youtuber no pudo evitar utilizar sus redes sociales para lamentar lo ocurrido.

A través de su cuenta de Twitter, JD Pantoja aseguró encontrarse bastante afectado. Al punto en que afirmó tener “mucha depresión” y extrañar tremendamente a su menor hija y a la madre de ella.

“Ella para mi siempre será la persona con mejor corazón que conozco, y ademas me regaló a la niña de mis ojos... Eso la hace aún más especial para mí y siempre me arrepentiré por perderla”, escribió el mexicano.

Ella para mi siempre será la persona con mejor corazón que conozco, y ademas me regaló a la niña de mis ojos 😭 eso la hace aún más especial para mí y siempre me arrepentiré por perderla... — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) April 29, 2020

Este es solo uno de los mensajes que ha compartido con sus seguidores de las redes sociales sobre el término de su relación con Kimberly Loaiza.

De la misma forma, el influencer intentó demostrar a sus detractores que solo critican una acción cuando es él quien la ejecuta. Sin embargo, muchos interpretaron esto como una crítica a su expareja.

“Aunque ya no me acepte y me deje para siempre, primero me mato antes de tirarle a ella. Esa mujer no merece nada de lo que le tiran, ella de verdad si tiene buenos sentimientos", concluyó Juan de Dios Pantoja.

Juan de Dios Pantoja lamenta no celebrar el Día del Niño con su hija

El 30 de abril, Día del Niño, el youtuber compartió tiernas fotografías de su hija y se mostró entristecido por no poder pasar esta fecha en su compañía.

“Primer día del niño de mi muñequita y estar en esta maldita situación... Extraño despertar en la cama con las dos”, lee el texto de JD Pantoja acompañado de un emoji que llora.

Apenas unas horas después, el mexicano decidió dejar Twitter durante ese día pues se estaba muy desanimado. “Tengo mucha depresión, dejaré las redes por hoy. Adiós”, escribió.