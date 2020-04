Magaly asegura que Jossmery Toledo quiere volver a la PNP porque no tiene talento [VIDEO]

Jossmery Toledo ha causado mucha controversia al asegurar que no descarta volver a la Policía Nacional del Perú tras dejarla abruptamente para dedicarse al modelaje e ingresar al mundo de la farándula. Por ello, Magaly Medina (que ha sido una de sus más duras críticas) no tuvo reparos para condenar las palabras de la exsuboficial de la PNP.

La conductora de Magaly TV, La Firme inició recordando el porqué Jossmery Toledo optó por dejar la PNP.

Jossmery Toledo no descarta volver a la Policía Nacional del Perú.

“La suboficial figuretti que salió de la Policía porque quería hacer una carrera como youtuber, como influencer o en el mundo de la farándula, pero los planes no le salieron nada bien”, expresó Magaly Medina.

Pero condensa su introducción con: “Porque talento para el escenario no tiene. No sabe cantar, no sabe bailar, no tiene gracia. Por eso es difícil que haga una carrera”.

Jossmery Toledo dejó la PNP para dedicarse al modelaje, las redes sociales y el mundo de la farándula.

Tras esto, Magaly Medina cuenta que en Instagram le preguntaron a Jossmery Toledo si regresaría a la PNP, a lo que la ‘Reina del TikTok’ contestó que sí podía hacerlo.

“Dice que sí tiene esa opción. A lo mejor el reglamento le permite regresar a vestir el uniforme. Dice: ‘Puedo asimilarme con el grado de capitán’”, relató la popular ‘Urraca’.

Sin embargo, Magaly Medina mostró cierta incomodidad con esta decisión de parte de Jossmery Toledo pues se fue de la PNP envuelta en la controversia.

“Creo que cuando se asimilan deben tener alguna profesión. Ella dice que ha terminado la carrera de Derecho; de ser cierto es probable que sea capitán”. La conductora sentenció: “Porque cuando era suboficial nunca logró ascender al grado superior porque no aprobó los exámenes. Eso fue lo que nos dijeron en la Policía”.