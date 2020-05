Cachay pide bono para artistas: “Vivo de mi arte, no tengo ni para pagar el alquiler”

El cómico José Luis Cachay está preocupado por la difícil situación que atraviesan los artistas debido a que se suspendieron de forma indefinida los eventos públicos.

Ante la problemática, el humorista pidió al Gobierno peruano un bono económico como solución para que él y sus compañeros puedan sobrellevar esta crisis por la pandemia.

Cachay cuida de los gastos de su familia, pero la falta de ingresos pondría en riesgo su hogar.

“Esta pandemia me ha perjudicado bastante porque todo está paralizado”, expresó. “Vivo de mi arte, soy cabeza de familia para mis hijos y ahora no tengo ni para poder pagar el alquiler de mi casa, pues ya debo dos meses”, agregó.

Lamentó que otros artistas también pasen por la misma situación. “Ojalá que el Gobierno se acuerde de nosotros”, manifestó el cómico.

Además, no descarta volver a trabajar en las calles. “Sé hacer de todo, he vendido dulces en los carros, así que no tengo problema en volver a hacerlo para poder comer”, señaló José Luis Cachay.

Por el momento, se encuentra ganando ingresos a través de las redes sociales. “Ahora estoy grabando videos con chistes para ganarme alguito. Me tengo que recursear”, afirmó.

El actor cómico Jose Luis Cachay mostró su malestar por una publicación falsa que ronda en redes sociales.

José Luis Cachay niega haber contraído el coronavirus

Una publicación falsa recorrió las redes sociales, donde se indicaba que José Luis Cachay había contraído el coronavirus.

“Denunciaré a esos desgraciados que me quieren hacer daño. Yo me quedo en casa, siempre estoy con mi mascarilla y guantes. Estoy asustado como todos, pero mantengo la calma. Pronto pasará todo esto", contó.