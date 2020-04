JoJo, una conocida artista estadounidense de 29 años, confesó que tomó una gran decisión en su vida que influyó para la creación de su próximo álbum musical Good to Know.

La joven intérprete conversó con Katie Krause para el conocido portal ET, donde detalló cómo fue el proceso y por qué decidió no mantener contacto sexual con nadie por un año.

JoJo cantante y actriz revela que no tuvo relaciones sexuales durante un año

JoJo comentó que se abstuvo de las relaciones físicas porque “había tenido relaciones desde los 14 años”.

“Nunca tuve que pensar en ser abstinente porque estaba en una relación. Siempre he tenido un chico en mi vida y siempre he tenido esa red de seguridad, ya sea real o no. Casi nunca he estado sola. Así que era un ejercicio que quería ponerme en práctica, y estoy tan contenta de haberlo hecho”.

Asimismo, la actriz señaló que aprendió mucho de esta experiencia, sobre todo a negarse si no se sentía cómoda con la situación.

“Cuando tienes una conexión sexual con alguien, realmente puede confundir las cosas. Así que sacar eso de mi vida durante un buen año solo trajo algo de claridad y me ayudó (…) Me encantó decir que no. No es que fuera realmente difícil, pero si salía en una cita, no entraba. No había bebidas después de la cena, y eso me gustaba”.

Jojo se divierte en cuarentena

JoJo también lanzó durante la cuarentena una nueva versión de la exitosa canción “Leave (Get Out)”.

“Simplemente me estaba entreteniendo porque estaba aburrida en la casa y estaba haciendo Instagram Live y alguien en mis comentarios decía: ‘Quédate, ahora mismo’. Después de salir de mi Live, simplemente jugué y escribí algunas letras nuevas y mi madre la filmó y eso fue todo”, contó en la entrevista.