Johana Cubillas anunció mediante su cuenta de Instagram la llegada de su primogénito, fruto del amor con Juan Ichazo, con quien contrajo matrimonio en el año 2018.

“¡Ya estamos listos para recibirte, hijito de mi vida! Llenos de nervios por esta nueva etapa, pero con la seguridad de que te amamos con el alma y que vamos a trabajar todos los días para ser los mejores papitos del mundo para ti!”, escribió en la famosa red social.

De esta manera, la engreída del ‘Nene’ Cubillas recalcó la valentía que ha tenido para poder traer al mundo a su primer hijo en medio del estado de emergencia.

Johana Cubilla. Foto: Instagram

“Estás naciendo en medio de toda una locura, pero eres esa esperanza y esa fuerza por la que vamos a salir a lucharla todos los días. Vas a ser el hijito más amado y más esperado, no calculas la ansiedad que siento, pero ya falta poquito, poquito. ¡Te amamos infinito!”, expresó Johana Cubillas.

Como se recuerda, la engreída del exfutbolista contrajo nupcias con Juan Ichazo en una ceremonia civil en Argentina, lugar donde no asistió su famoso padre.

“¿Ustedes creen que a mí me afecta en algo que me mencionen en sus tweets contra mi papá? No entiendo qué pretenden. Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace. Déjense de estupideces y traten de mejorar como sociedad, yo no voy a pelearme, ni responder por problemas ajenos”, sostuvo Johana Cubillas.