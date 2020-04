Padre de Gigi Hadid revela que no sabía sobre el embarazo de su hija

A pesar que la noticia sobre el embarazo de Gigi Hadid y Zayn Malik se difundió días atrás, el padre de la modelo expresó su desconocimiento sobre el tema. Durante una entrevista a través de Instagram Live, Mohamed Hadid indicó que no había conversado con su hija.

No es sorpresa que la atención de los medios de comunicación esté centrada en la gestación de la pareja, quienes se convertirán en padres por primera vez. Por este motivo, el canal Al Jadeed TV se comunicó con el empresario de 71 años.

A pesar que la expectativa de los usuarios estaba en conocer algunos detalles del embarazo de Gigi Hadid, Mohamed se mostró reacio a revelar pormenores sobre la nueva integrante de la familia y alegó a que no tenía certeza de que las noticias fueran reales.

“Normalmente no hablo sobre mi familia en público (...) Déjame digerirlo y hablar con ella primero porque no sé si los rumores son reales o no”, indicó.

Gigi Hadid, Mohamed Hadid

El progenitor de la joven modelo agregó que, de confirmarse la llegada de su nieto, lo más importante es que cuente con salud.

“Si es que ella está embarazada, estaré muy contento en cuanto el bebé y mi hija estén sanos. Es lo único que me importa. Estaré muy orgulloso de ella si tiene un hijo. Pero como no estoy seguro, no te puedo dar una respuesta”, expresó.

Gigi Hadid tendrá una niña junto a su pareja Zayn Malik

El portal TMZ difundió el sexo del bebé de la famosa pareja. Se reportó que la modelo y el cantante Zayn Malik tendrán una niña.

Gigi Hadid y Zayn Malik serán padres de una niña, asegura el portal TMZ

“Las madres embarazadas generalmente pueden descubrir esto alrededor de las 16 a 20 semanas, que es justo donde está Gigi. Y, por supuesto, eso significa que habrá otra hermosa chica en la familia Hadid”, indicó una fuente del medio.