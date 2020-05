Gigi Hadid rompe su silencio y confirma su embarazo [VIDEO]

¡Ya es oficial! En una reciente entrevista, Gigi Hadid confirmó que se encuentra a la espera de su primera hija junto a su enamorado Zayn Malik. A pesar que la noticia ya había trascendido en los principales portales, la pareja no se había pronunciado sobre el embarazo.

Tras ocultar su estado por algunos meses, ahora la modelo rompe su silencio. Durante la conversación en el programa The Tonight Show indicó que, junto a su pareja, se encuentran muy entusiasmados por la llegada de su primogénita.

El conocido presentador Jimmy Fallon no pudo contener su emoción y durante los primeros segundos de la transmisión felicitó a la modelo por su gestación. “Felicitaciones, estás esperando a un bebé”, dijo.

Ante los parabienes del conductor, la modelo reveló que originalmente tenía otros planes para anunciar la llegada del nuevo integrante de su familia.

“Obviamente nos hubiera gustado haberlo anunciado bajo nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por los buenos deseos y el apoyo que hemos recibido” indicó Gigi Hadid.

Gigi Hadid en Instagram

La pareja de Zayn Malik además reveló algunos detalles de la íntima celebración de sus 25 años, la cual también sirvió para festejar su embarazo. “Mi familia me trajo un pastel con forma de bagel, lo que me hizo perder la cabeza porque tenía antojos de eso. ¡Luego me enteré que lo hizo Buddy de Cake Boss!"

Gigi Hadid en Instagram

La torta de cumpleaños fue elaborada por el reconocido pastelero Buddy Balastro, quien tiene un programa de televisión.

Gigi Hadid en Instagram

“No sé si son mis hormonas o si es emotividad por la cuarentena, pero lloré por alrededor de una hora al recordar quién había hecho mi pastel (...) Lloré de felicidad”, indicó Gigi Hadid.