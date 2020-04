Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, ha sido captado sin mascarilla ni guantes para protegerse del contagio de la COVID-19 en el trayecto a los platós de Antena 3, según las imágenes de Europa Press.

El humorista español ha criticado duramente en los últimos meses al Gobierno de España en repetidas ocasiones, porque considera que las medidas establecidas durante la pandemia no han sido las más eficientes para combatir al coronavirus.

Sin embargo, las cámaras de Europa Press han captado a Pablo Motos saltándose esas mismas medidas de prevención que ha criticado del presidente Pedro Sánchez, así como del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Cabe resaltar que en dichas imágenes, solo se puede observar al presentador de El Hormiguero saliendo de su vivienda e ingresando a un vehículo, donde lo esperaba un chofer que sí estaba con los implementos necesarios para evitar el contagio del coronavirus, para llevarlo a grabar el programa.

Pablo Motos es captado salir de su casa sin mascarilla (Foto: Europa Press)

Críticas de Pablo Motos a Fernando Simón

Pablo Motos emitió desafortunadas críticas contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hora antes que se lo captara sin el equipo de protección básico.

En este sentido, ha hecho bromas respecto a la voz del especialista, afirmando que parece que llevara “varios días durmiendo en un coche”, por el timbre agudo de voz que, según Motos, se acentúa cada vez más.

Pablo Motos critica a Pedro Sánchez

Del mismo modo, el presentador de El Hormiguero anteriormente criticó a Pedro Sánchez por el uso de las mascarillas: “el orgullo de Pedro Sánchez le impide reconocer que han vuelto a meter la pata y que las mascarillas deberían ser obligatorias”.

No obstante, él mismo no las ha usado. Otra crítica que lanzó fue respecto a la elección de su vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, cuando recordó durante un programa previo que Pedro Sánchez dijo que no quería que Pablo Iglesias ocupase el cargo que tiene en la actualidad.

Hablando de los antivacunas, hizo una referencia al presidente de España: “¿No las quieren? Que nos se las pongan, ¿no? Los antivacunas ahora no se la pueden poner. Es como si el presidente del Gobierno dice que no se fía de alguien y luego le nombra vicepresidente”.