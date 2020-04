Muchos peruanos quedaron impactados cuando se conoció la noticia que Andrés Wiese fue nominado como uno de los 100 rostros más bello del mundo en su versión del 2020. El propio actor está impresionado con este reconocimiento, el cual lo ha llevado a reaccionar en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram el exintegrante de la serie Al fondo hay sitio compartió la imagen de la nominación y, sin gastarse mucho en reflexiones, puso un sencillo y escueto mensaje: “Thank you very much (‘muchas gracias’, en castellano)”.

PUEDES VER Andrés Wiese se convierte en el primer peruano nominado al rostro más bello del mundo

La nominación de Andrés Wiese se hizo oficial ayer, miércoles 29 de abril, en la cuenta de Instagram de The 100 Most Beautiful/Handsome Faces of 2020. La publicación donde se incluye al peruano tuvo la reacción del propio actor, quien puso un emoticón de corazón y la abreviatura de Perú.

Al notar esto, cientos de admiradoras del popular ‘Ricolás’ no dejaron pasar la ocasión para escribirle.

“¡Qué! Ja, ja, ja, un peruano al fin”, “¡Wow! Ricolás”, “Me encantó su papel en Al Fondo hay sitio. Está bien guapo el condenado”, “De Perú ya eres el más churro”, “Tu rostro es arte”, “Te lo mereces”, “Más que merecido, Ricolás”, “Felicidades, bello”, “Comparte en tus historias, causa, tenemos que ganar”, “Te amamos. Perdona a las mujeres que no saben lo que hacen ja, ja, ja. En verdad te amamos”, “Ricolás, yo sé que tú ganarás”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

PUEDES VER Andrés Wiese comparte nueva receta y comentarios de usuarios sorprenden

Vale recordar que The 100 Most Beautiful/Handsome Faces of 2020 es realizado por la organización de TC Candler & The Independent Critics, el cual se lleva a cabo desde 1990. Su finalidad no es otra que valorar la belleza de diversas celebridades tanto masculinas como femeninas entre los rubros de conductores, modelos, cantantes, actores, etc.