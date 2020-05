La contienda por el título del ‘Rostro más bello del 2020’ inició. Son decenas de artistas y personalidades del mundo del espectáculo los que han recibido nominaciones para llevarse el primer lugar del concurso.

'The 100 most beautiful and handsome faces’ es una competencia que busca coronar a las estrellas más bellas del año. El ránking, organizado por la compañía TC Candler & The Independent Critics, ya presentó a todos los nominados a través de redes sociales.

PUEDES VER Andrés Wiese es nominado al rostro más bello del mundo compitiendo con Chris Evans y William Levy

El mencionado concurso lista a los 100 rostros más bellos del año, al cual pueden aplicar representantes de diferentes partes del mundo. Los artistas que se medirán en belleza fueron escogidos luego de una votación pública a través de Instagram.

Entre los seleccionados de este año figuran personalidades del cine, televisión, música e incluso de los deportes. Chris Evans, Zac Efron, Liam Hemsworth, Liam Payne, Shawn Mendes y David Beckham forman parte de la relación.

Los 100 rostros más bellos del 2020, Chris Evans, David Beckham

Sin embargo, la industria hispanoamericana no se queda atrás. William Levy, Mario Casas y el peruano Andrés Wiese también fueron considerados en la lista de nominados.

Los 100 rostros más bellos del 2020, Mario Casa, Andrés Wiese

PUEDES VER Andrés Wiese se impresiona por su nominación al rostro más bello del mundo

Por su parte, la versión femenina del certamen también cuenta con reconocidos nombres de Hollywood. Camila Cabello, Emilia Clarke, Selena Gomez, Margot Robbie, Gal Gadot, Taylor Swift y Emma Watson integran las seleccionadas.

Los 100 rostros más bellos del 2020, Selena Gomez, Emma Watson

¿Cómo votar por tu artista favorito del concurso ‘Los 100 rostros más bellos del año’?

Si consideras que alguno de los nominados se merece el primer lugar de la lista, lo único que tienes que hacer es ingresar a la cuenta oficial del ránking en Instagram y buscar la fotografía de tu favorito.

Los 100 rostros más bellos del 2020, Chris Evans, David Beckham

Cada interacción en la imagen del artista se contará como un voto a su favor.