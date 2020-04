‘Zombie’ de Cranberries alcanzó los mil millones de visitas en YouTube [VIDEO]

No cabe duda que estos tiempos de pandemia y de confinamiento social, la música viene siendo el gran aliado de la humanidad, ya sea a través de la radio o por plataformas como YouTube. Tal es así que en plena emergencia sanitaria mundial, la banda irlandesa The Cranberries se ha convertido en la primera en en alcanzar los mil millones de visitas en YouTube con el tema “Zombie”, que ya se constituye como el quinto video de rock más visto de todos los tiempos.

Otros que encabezan la lista de los más vistos en la categoría de rock en esta plataforma son “November rain” de Guns n’ Roses; “Smells like teen spirit” de Nirvana, “Sweet child o’ mine” de Guns n’ Roses y “Bohemian Rhapsody” de Queen.

En cuanto a “Zombie”, que pertenece al álbum No Need To Argue (1994), fue escrita por la desaparecida cantante Dolores O’Riordan y subida a Youtube en 2009. El tema habla de dos ataques con bombas que tuvieron lugar en 1993 en el poblado de Warrington, Inglaterra, en los que murieron dos niños, a cuya memoria está dedicada la canción. El video, ha sido remasterizado con calidad 4K.

Además, “Zombie” se grabó en Windmill Lane Studios en Dublín y fue producido por el veterano colaborador de Cranberries Stephen Street. De hecho, el disco al que pertenece en tema, No Need to Argue, ha sido el más exitoso de toda la discografía de la banda-