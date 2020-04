Ruth Karina: “Un preso murió en brazos de mi esposo desangrándose”

En una reciente entrevista para radio Capital, la cantante Ruth Karina reveló cómo se encuentra la salud de su esposo, quien lleva diez años en el penal Castro Castro.

La interprete confesó la difícil situación en la que se encuentra ya que su cónyuge sufrió un derrame pleural y es hipertenso; por ello, teme por su vida ya que tiene más posibilidades de contagiarse de coronavirus.

Ruth Karina preocupada por salud de su esposo. Foto: Composición.

"No están entrando los alimentos como deben ser, no hay un doctor. Tampoco reciben medicinas de los familiares, hay mucha gente enferma, pero hay muchos que no saben si están con coronavirus. Mi esposo es una persona vulnerable, él está privado de su libertad, pero no condenado a muerte”, declaró Ruth Karina.

La artista también comentó sobre los motines que se están realizando en los penales.

“La gente se amotinó porque ya murió uno ahí por coronavirus y lo han dejado al lado de la panadería, un foco infeccioso terrible. Cuando me enteré, mi esposo me llamó de teléfono público y me dijo que de un pabellón están queriendo ingresar a su pabellón, y justo su celda da a la pared del otro pabellón y todas sus casas las destruyeron", aseveró.

Además, también narró un terrible suceso que vivió su cónyuge dentro del penal Castro Castro.

"Me dijo voy a tratar de ponerme a salvo, me dejó en nervios. Mi mente era de que los policías entraban a matar y es cierto que entraron y murieron nueve personas. Una de ellas prácticamente murió en los brazos de mi esposo, porque no había quién lo auxilie, le vea, desangrándose porque le dispararon en el estómago”, mencionó.